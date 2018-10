Riceviamo e pubblichiamo.

“L’eccezionale ondata di maltempo che sta flagellando Catania e la sua provincia da quasi due settimane non poteva non causare danni e disagi alla vivibilità e alla viabilità di un territorio densamente trafficato come la IV municipalità. In qualità di presidente della circoscrizione di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” il sottoscritto Erio Buceti, insieme con tecnici ed esperti del comune, si è attivato immediatamente per monitorare e prendere opportuni provvedimenti sulle situazioni maggiormente critiche.

In particolare mi riferisco al tratto di strada di via Santa Sofia che collega piazza Bonadies con la circonvallazione. A causa delle forti piogge, che hanno alimentato i corsi d’acqua che attraversano il sottosuolo di Cibali, una parte della strada è crollata mettendo in evidenza una pericolosa buca. Immediatamente è scattato l’intervento delle istituzioni competenti che hanno chiuso la via al traffico e posto un agente della polizia municipale per evitare che transenne e divieti non fossero rispettati.

Dopo un sopralluogo con il consiglio di quartiere ha avuto un colloquio con i tecnici degli uffici preposti al caso che mi hanno rassicurato sulla risoluzione del problema e l’eliminazione della buca in tempi brevi. Interventi importanti che, oltre a Cibali, riguarderanno pure la manutenzione delle caditoie a San Giovanni Galermo.

Catania: impianto deflusso delle acque piovane, interviene Erio Buceti

Il quartiere a nord di Catania,infatti, in queste ultime settimane, ha dovuto fare i conti con alcune strade allagate. Già in precedenza avevo denunciato il fatto che a Catania il sistema delle acque piovane catanese sia all’anno zero. Oggi questa pulizia dei tombini servirà a contenere la prossima ondata di maltempo in attesa finalmente di quei lavori radicali, completi e soprattutto definitivi rivolti ai sottoservizi della città. Opere che serviranno a porre fine al continuo stato di emergenza durante ogni temporale”.