Adrano (Ct): spacciatore in manette

Uno spacciatore di 18 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato ad Adrano, nel catanese. Si tratta del pregiudicato Kevin Bua, 18 anni. Dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Lo scorso 16 ottobre agenti del commissariato di Adrano hanno notato in piazza Armando Diaz il giovane mentre cedeva un involucro di carta stagnola ad un secondo soggetto datosi alla fuga e rimasto ignoto.

Bua, notando gli operatori, si è disfatto di 2 involucri di carta stagnola che teneva in mano e occultava sotto dei rami una busta con altri 8 involucri.

Il tutto è stato recuperato dagli agenti. Si è trattato di marijuana per circa 17 grammi. L’arrestato, dopo essersi disfatto della droga, è scappato ma è stato inseguito e bloccato in via dello Spasimo nei pressi del suo domicilio. A seguito di una perquisizione personale è stato trovato del denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.