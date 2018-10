Palermo: concerto di Bubbico allo Spasimo

Continuano gli appuntamenti musicali del Brass di Palermo. Dopo il sold out registrato per il concerto inaugurazione, arriva il concerto di Filippo Bubbico feat Carolina Bubbico. I due si esibiranno venerdì 19 ottobre alle 21.35 al ridotto dello Spasimo per la stagione del Brass at Spasimo.

Polistrumentista, compositore, producer, Filippo Bubbico propone musiche originali che esplorano nuovi sound da potenti groove funk a beat onirici alla ricerca del massimo potenziale espressivo. L’armonia, il ritmo e la melodia sono il fulcro pulsante, insieme alla combinazione tra il background armonico proprio della musica “colta” e Jazz con la potenza del coinvolgimento sonoro della musica elettronica.

Filippo Bubbico mette in campo una contaminazione artistica e di stile, resa possibile anche grazie all’apporto di musicisti di provenienza internazionale e dalla sinergia creatasi con la sorella Carolina che ha collaborato nella scrittura di alcune delle melodie e dei testi del disco. La band è composta da Filippo Bubbico drums keyboards, vocals, Carolina Bubbico vocals.

Filippo Bubbico, 26 anni, musicista, compositore, producer, sound engineer, inizia la formazione musicale fin da giovanissimo con un percorso polistrumentale. Nel corso degli anni approfondisce lo studio dell’armonia jazz con il padre, Luigi Pubblico. Nel 2013 si diploma al Sae Institute a Milano come sound engineer, qualifica che aprirà la strada a numerose collaborazioni. Attualmente è head engineer per l’etichetta indipendente Workin’ Label e collabora con numerosi musicisti in italia e all’estero. Nel 2017 si laurea in pianoforte jazz presso il conservatorio G. B. Martini di Bologna dove ha studiato con Fabrizio Puglisi e Greg Burk. Ha preso parte a più formazioni musicali sia come batterista che come pianista in ambito rock, sperimentale e jazz esibendosi in manifestazioni pubbliche e private.

Nel 2014 fonda Gsus Quartet insieme ai musicisti Giacomo Ferrigato, Vyasa Basili e Youssef Ait Bouazza e nel 2015 sono finalisti al Conad jazz contest approdando al prestigioso palco di Umbria Jazz. Lo stesso anno suona al Bologna jazz festival con “Bologna Conservatoire Big Band”. Nel 2016 è finalista ancora una volta al Conad Jazz Contest per il palco di Umbria jazz con Filippo Bubbico Trio ed è il musicista vincitore della borsa di studio per la Berklee Summer School 2017 a Umbria jazz clinics. Il suo singolo “Il tappeto volante” è inserito nella compilation Conad jazz compilation 2016.

Nel 2016 fonda il trio “Well in case” insieme al chitarrista Davide Benincaso e al batterista Vincenzo Messina con i quali pubblica un Ep contenente cinque brani originali. Il trio è finalista al Sibiu Jazz Competition 2017 in Romania. Grazie alle collaborazioni con numerosi progetti, quali Carolina Bubbico, Mangroovia, Bandadriatica, Orchestra Popolare di Puglia, Giovane Orchestra del salento, si è esibito su importanti palchi italiani ed internazionali tra i quali Umbria Jazz, Mostra del Cinema Biennale di Venezia, Auditorium Parco della Musica, Bologna Jazz Festival, Medimex.

Ecco il programma completo della rassegna “Brass at Spasimo” della Fondazione the Brass Group allo Spasimo sino al 4 gennaio 2019 :

Sabato 13 ottobre

Four on Six

Venerdì 19 ottobre

SUN VILLAGE

Filippo Bubbico feat Carolina Bubbico

Venerdì 26 ottobre

Vito Giordano Quartet

Giuseppe Costa (cb)

Paolo Vicari (batt)

Diego Spitaleri (piano)

Ven 2 novembre

Soundtrip trio

Cristiano Calcagnile (batt)

Gabriele Mitelli (Tp)

Lelio Giannetto (Cb)

9 novembre

Mario Incudine Canzoni scordate

Mario Incudine – voce chitarra

Antonio Vasta – piano, fisa, organetto

Antonio putzu – fiati

Manfredi Tumminello – chitarre

Emanuele Rinella -Batteria

Pino Ricosta – contrabbasso

doppio set ore 20.30 / 22.15

16 Novembre

Roberto Gervasi trio

Gabriele Lo Monte (chitarra)

Davide Inguaggiato (Cb)

23 novembre

Gianni Gebbia Magnetic trio

30 novembre

Electric Guitar & Cello

Osvaldo Lo Iacono – chitarra el

Antonio Saladino – Cello

6 dicembre

Italian Jazz Guitars

Fabio Mariani, Antonio Onorato, Gigi Cifarelli

doppio set ore 20.30 / 22.15

21 dicembre

Ornella Cerniglia(piano) – Irene Ientile(voc)

4 gennaio

Carla Restivo Paula project

Carla Restivo Sax & compositions;

Roberta Sava, voce;

Walter Nicosia, voce;

Veronica Cimino, violino;

Alessandra Arno, chitarra;

Alberto Santamaria, chitarra;

Valerio Rizzo, pianoforte & Keyboard;

Luca De Lorenzo, contrabbasso/basso elettrico;

Riccardo Oliva , basso elettrico

Ruggero Caruso, batteria.