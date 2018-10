Catania: 1 Kg di cocaina sequestrato, 2 corrieri in manette

Due corrieri della droga sono stati arrestati a Catania dagli agenti della guardia di finanza del capoluogo etneo. I due trasportavano 1 Kg di cocaina su un’auto noleggiata.

In particolare, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, con l’ausilio dell’aliquota anti terrotirsmo, all’uscita del casello autostradale di San Gregorio di Catania hanno controllato la vettura di due coniugi residenti a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

Sin dalle prime domande di rito poste dai finanzieri durante il controllo, la coppia ha mostrato chiari segni di nervosismo. In ragione dell’intenso traffico veicolare in atto, i militari, per efettuare un controlo più approfondito in condizioni di massima sicurezza, conducevano i soggetti negli uffici del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, dove veniva eseguita la perquisizione personale e veicolare.

Le accurate e approfondite attività di ricerca hanno consentito di trovare, in un’intercapedine del bagagliaio posteriore, 5 panetti avvolti con nastro adesivo contenenti la cocaina. La droga, probabilmente destianta al mercato etneo, una volta venduta avrebbe fruttato circa 100 mila euro.

I due corrieri sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Catania piazza Lanza dove resteranno a disposizione dell’Autorità giudiziaria.