Messina: Dora in avanti inaugura la stagione teatrale “radici per restare”

Sarà “Dora in avanti” ad inaugurare la stagione teatrale del teatro dei 3 mestieri a Messina “Radici per restare”. Doppio appuntamento venerdì 12 e sabato 13 ottobre alle 21.00.

Protagonista di questo monologo, scritto da Domenico Loddo e con la regia di Christian Maria Parisi, è l’attrice Silvana Luppino.

E’ possibile abbonarsi alla stagione “Radici per restare” e l’organizzazione del teatro dei 3 mestieri comunica che sono disponibili 3 formule: 14 spettacoli, 7 spettacoli a scelta,

Nell’idea artistica di “Dora in avanti” abbiamo voluto ambientare la vicenda in un immaginario cortile dei ricordi d’infanzia della nostra protagonista, Dora Kieslowsky. Dora, in questo monologo teatrale “patafisico” e “interattivo”, racconta di sé per parlare del mondo, in una altalena emotiva che va avanti e indietro nel tempo, sospesa com’ è tra passato e presente.

In un’ora di spettacolo succedono così tante cose che a un certo punto ti sembra di conoscerla da sempre, quella donna un po’ pazza e un po’ disperata, perché in certi punti sembra che parli di te, che sveli quel tuo segreto mondo doloroso che ti porti dentro, al quale tu non daresti mai voce perché già ti fa male il solo pensarlo. Dora lo pronuncia in scena, tutto quel dolore, sconfitta eppure ancora piena di dignità, e forse pronunciandolo non salva solo se stessa, ma anche ognuno di noi.