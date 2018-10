Catania: tre incontri-scontri tra jazz, musica colta e animazioni video

Il cinema di animazione “sperimentale” di Norman McLaren, tre contrabbassi, tre linee melodiche. Tre incontri-scontri – tra jazz, musica colta e animazioni video – nel segno della “Contemporary Music”. L’improvvisazione come denominatore comune di un dialogo che riesce a essere – a “fasi” alterne – sincronizzato e al tempo stesso sfasato.

E’ il progetto musicale di “Three Phase Ensemble”, trio composto dai contrabbassisti siciliani Giuseppe Guarrella, Alessantro Nobile e Giovanni Arena, prossimi ospiti – sabato 13 ottobre, Castello Ursino, dalle ore 19 – del secondo appuntamento di Classica & Dintorni, Festival internazionale di musica da camera, jazz e tradizioni, in programma per cinque sabati a Catania fino al 3 novembre.

Per questo concerto a Catania, i Three Phase – impegnati in ambito jazz e contemporaneo con proprie composizioni – proporranno la sonorizzazione live, con musiche originali, di un video di Norman McLaren, regista scozzese (Stirling, 11 aprile 1914 – Montréal, 27 gennaio 1987) del quale verrà proposto uno degli ultimi film di animazione. McLaren è stato un pioniere della tecnica di animazione senza macchina da presa: innovativo e sperimentale, disegnava direttamente sulla pellicola, fotogramma per fotogramma, utilizzando qualunque supporto come penne, inchiostro, pastelli, ritagli di carta, fogli mobili e altri strumenti.

Lo spettacolo sarà preceduto dall’incontro con gli artisti condotto dal prof. Giuseppe Montemagno: un breve focus sul programma per conoscere più da vicino la genesi del processo creativo, gli stimoli interdisciplinari e la ricerca del linguaggio di chi fa musica contemporanea. Appuntamento alle 19, al Castello Ursino, per l’incontro con gli artisti (ingresso libero), a seguire alle 19.30 il concerto (il biglietto, 5 euro, che potrà essere prenotato online su link https://www.tickettailor.com/events/associazioneculturaledarshan).

I concerti di Classica & Dintorni 2018 (che vede la collaborazione, in forma di stage, degli alunni del Liceo Musicale “Turrisi Colonna” per le attività di Alternanza Scuola Lavoro) proseguono con il quartetto Eukelos Ensemble (Heloise Geoghegan, Francesco Toro, Elena Sciamarelli e Ketty Teriaca) con musiche di Rachmaninov, Massenet, Weber, Shostakovich, Mahler e Par (20 ottobre, dibattito “Fraternità post-romantiche”); musica contemporanea con Carmine Ioanna Quartet (Carmine Ioanna, Alex Gorbi, Daniele Castellano e Francesco Savoretti) e un ensemble di basso, chitarra, percussioni e fisarmonica (27 ottobre, dibattito “Il sogno di una cosa”); si chiude il 3 novembre con il Quartetto Viotti (Luca Ranieri, M.Cecilia Berioli, Francesco Parrino e Stefano Parrino) e musiche di Paisiello, Mozart, Mercadante e Viotti. Il dibattito sarà dedicato alle “Sonate a quattro”.

Classica & Dintorni è organizzato con il contributo dell’assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, in collaborazione con il ministero dei beni culturali, ambientali e del turismo e il comune di Catania. La partecipazione agli incontri “I dintorni della classica” è gratuita, il concerto a seguire costa 5 euro (prenotabile online), posti limitati. Info e prenotazioni 3495149330. www.associazione-darshan.it

Classica & Dintorni 2018

Festival internazionale di musica da camera, jazz e contaminazioni – XV edizione

Catania, dal 6 ottobre al 4 novembre | Direzione artistica M° Ketty Teriaca

Sabato 13 ottobre

THREE PHASE

Giuseppe Guarrella, Giovanni Arena, Alessandro Nobile – contrabbassi e altro

Sonorizzazione live video di Norman McLaren

Musiche di Nobile, Guarrella, Arena

Sabato 20 ottobre

EUKELOS ENSEMBLE

Heloise Geoghegan – violino

Francesco Toro – violino

Elena Sciamarelli – violoncello

Ketty Teriaca – pianoforte

Musiche di Rachmaninov, Massenet, Weber, Shostakovich, Mahler, Part

Sabato 27 ottobre

CARMINE IOANNA 4et

Carmine Ioanna – fisarmonica

Alex Gorbi – basso

Daniele Castellano – chitarra

Francesco Savoretti – percussioni

Musiche di Ioanna

Sabato 3 novembre

QUARTETTO VIOTTI

Luca Ranieri – viola

Cecilia Berioli – violoncello

Francesco Parrino – violino

Stefano Parrino – flauto

Musiche di Paisiello, Mozart, Mercadante, Viotti

Inizio concerti alle ore 19:30

“I DINTORNI DELLA CLASSICA”

Giuseppe Montemagno dialoga con gli interpreti

6 ottobre – Il canto ritrovato: incontro con IL GIARDINO D’ARCADIA

13 ottobre – Fuori fase? InContro con THREE PHASE

20 ottobre – Fraternità post-romantiche: incontro con EUKELOS ENSEMBLE

27 ottobre – Il sogno di una cosa: incontro con CARMINE IOANNA 4ET

3 novembre – Sonate a quattro: incontro con QUARTETTO VIOTTI

Ingresso libero dalle 19:00 alle 19:30