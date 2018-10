Sant’Agata Li Battiati (Ct): maltrattava i genitori, ai domiciliari

Da luglio del 2017 i genitori di un giovane di 27 anni vivevano in uno stato di totale sopraffazione emotiva. Uno stato che aveva portato all’arresto di L.G. per maltrattamenti contro i propri genitori. Adesso la procura ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari, eseguiti dai carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati.

Il giovane, caduto nella spirale della droga, pur di ottenere denaro dai genitori per andare ad acquistare la droga, non esitava a vessarli e minacciarli. Il giovane arrivava a chiedere anche fino a 50 euro al giorno ai propri genitori, generando in loro un continuo stato di ansia e paura che li aveva costretti ad esaudire le richieste del figlio.

Le ultime pesanti minacce di distruzione di tutta la mobilia di casa, hanno costretto i genitori a denunciare ai carabinieri il figlio. È stato così delineato un quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio al giudice che ha ha concordato con la richiesta della procura e ha disposto i domiciliari in una comunità di recupero della provincia etnea per il giovane.