Palermo: Catalfamo presenta Ddl su Wifi sui trasporti pubblici

Il deputato regionale del messinese, Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia, ha presentato un disegno di legge sul Wi-fi sui trasporti pubblici. “Si tratta di uno strumento indispensabile – dichiara Catalfamo – per studenti e professionisti”.

Nel ddl gli strumenti per migliorare la connessione tra gestori e servizi pubblici, implementare la rete wi-fi nei luoghi pubblici come le stazioni ferroviarie e i trasporti gommati.

“Ogni studente pendolare passa una media di due ore sui mezzi pubblici, escludendo i tempi di attesa e di ritardo nelle stazioni ferroviarie per esempio. Un tempo che può sicuramente essere utilizzato per efficientare la produttività di studio o di lavoro, pensiamo ai liberi professionisti. Una conquista, quella delle infrastrutture wi-fi, che ha migliorato la portata di molte grandi città europee divenute smart-city a tutti gli effetti. Un ambizioso traguardo a cui anche la Sicilia deve puntare e che passa anche dalla capacità di portare internet strada per strada, quartiere per quartiere.”