Giarre (Ct): arrestato rapinatore seriale

Lo scorso aprile aveva terrorizzato diversi esercenti della fascia jonica. Ora il rapinatore seriale Salvatore Santoro è stato arrestato dai carabinieri della compagnia catanese di Giarre.

Utilizzando lo stesso modus operadi l’uomo, a bordo di un Apilia Scarabeo rubato a Taormina qualche giorno prima, raggiungeva le proprie vittime dove irrompeva con il volto nascosto da passamontagna e armato di pistola e, sotto la minaccia dell’arma, si impossessava dell’incasso della giornata.

Tre le rapine messe a segno da Santoro: il 12 aprile al supermercato A&O di via Luigi Orlando di Giarre; il 13 aprile al supermercato Decò di via Mazzini a Santa Venerina; il 13 aprile al supermercato MD di via Alcide De Gasperi a Zafferana Etnea e il 16 aprile aveva tentato una rapina alla farmacia Patanè di via provinciale per Riposto ad Acireale, frazione Scillichenti; il 16 aprile una tentata rapina alla farmacia Savoca di via Enrico Toti a Riposto, in frazione Carruba.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di raffigurare un quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio al giudice che ne ha ordinato l’arresto nel carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.