Catania: arresti della squadra mobile

Diversi arresti sono stati eseguiti dagli agenti della polizia della squadra mobile di Catania in esecuzione di alcuni ordini di carcerazione.

Agenti della catturandi hanno messo le manette ai polsi di Mohamed Yombouno, 20 anni, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 4 ottobre dalla procura della repubblica al tribunale ordinario di Catania. Dovrà scontare una condanna a 1 anno, 3 mesi e 12 giorni di reclusione, per reati in materia di immigrazione clandestina.

Le manette ai polsi anche di Antonino Lo Presti, 43 anni, pregiudicato in atto ai domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione. L’uomo è stato accusato di rapina e dovrà scontare una pena fino al 23 luglio del 2020 per rapina, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma.

Marco Arena, 53 anni, pregiudicato, è stato arrestato perché dovrà scontare una pena di 3 ani, 2 mesi e 8 giorni di reclusione per furto aggravato.

Le manette anche ai polsi di Andrea Spina, 25 anni, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione per una condanna a 2 anni, 11 mesi e 11 giorni di reclusione per droga.