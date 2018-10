Sei persone, tre uomini e tre donne, sono finite in ospedale dopo aver pranzato in un ristorante con cibi a base di canapa sativa. Tutti i commensali avevano accusato sintomi di grave intossicazione quali dolori addominali, torpore agli arti superiori e inferiori e difficoltà nel deambulare.

Dalla prima analisi è risultato che i sei avevano cenato insieme con alimenti preparati in casa utilizzando, tra gli ingredienti, inflorescenze e foglie di canapa sativa.

Bronte (Ct): cena a base di canapa, sei persone in ospedale Precedente 1 di 4 Successivo

I carabinieri sono accorsi sul posto per approfondire la vicenda e hanno sequestrato, in accordo con l’autorità giudiziaria, sia il cibo che gli oltre 500 grammi di canapa sativa (tra infiorescenze e sostanza tritata) che, come disposto dal magistrato titolare dell’indagine, nei prossimi giorni sarà esaminata dai carabinieri del LASS del comando provinciale di Catania per stabilire l’esatta qualità e il grado di tossicità della canapa.