Catania: sequestrata la mensa della ST Microelectronics

Gravi carenze igienico sanitarie sono state riscontrate alla mensa della ST Microelectronics di Catania. I carabinieri hanno sequestrato la struttura e denunciato il titolare della ditta operante il servizio.

I carabinieri del Nas di Catania, per gravi criticità del servizio di refezione aziendale, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria all’interno della mensa nel sito di via Gorgone 36, gestito da una ditta di Albano Laziale.

Nel corso dell’ispezione dei locali, i carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie sia nel laboratorio di produzione alimenti, in cui era in corso il confezionamento di 2.500 paasti, che nella sala di distribuzione, dove erano in corso dei lavori di manutenzione straordinaria e tinteggiatura, con grave nocumento per l’integrità degli alimenti e la salute dei commensali.

È stata immediatamente disposta la chiusura dell’intera struttura e contestuale sospensione dell’attività di somministrazione degli alimenti.

Il titolare della ditta, un 65enne di Terni, già con precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e le norme che regolano la sicurezza sul lavor, è stato denunciato per la violazione delle leggi in materia igienico-sanitaria.