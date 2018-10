Siracusa: presentati i corsi Inda della sezione Fernando Balestra

Domani e mercoledì 3 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00 nella sede di palazzo Greco a Siracusa, saranno presentati i corsi della sezione Fernando Balestra dell’Inda.

La sezione si rivolge ai non professionisti con un programma completo di corsi dedicati agli appassionati di tutte le età.

Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere per avvicinarsi al mondo del teatro ed imparare nuove discipline. Recitazione, danza, movimento scenico, dizione, canto, lettura scenica, sono alcuni degli insegnamenti in programma. Sono cinque i corsi che verranno presentati. Enfant, per bambini da 5 a 8 anni; junior per bambini dai 9 ai 12 anni; primavera A per ragazzi dai 13 ai 15 anni; primavera B per ragazzi dai 16 ai 24 anni e senior dai 25 anni in su.

Al programma didattico si aggiungeranno, nel corso dell’anno, stage, incontri con artisti e attori di fama internazionale; workshop e seminari di drammaturgia, di scherma scenica, di educazione alla voce e visite al dietro le quinte del cinquantacinquesimo Festival del teatro greco di Siracusa.

I corsi saranno tenuti da: Serena Cartia, Simonetta Cartia, Mariuccia Cirinnà, Michele Dell’Utri, Attielo Ierna, Doriana La Fauci, Dario La Ferla, Giuseppina Norcia, Elena Polic Greco e Giulia Valentini. Assistente: Giusi Failla.