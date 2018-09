Catania: fuggono in moto e lanciano pistola con colpo in canna e cocaina

Viaggiavano su un motociclo con il volto parzialmente coperto da copricapi. La targa del mezzo era nascosta da una busta di plastica di colore scuro e giravano con fare sospetto nella zona in via Riccardo Casalaina a Catania nel corso di un servizio anticrimine a PIcanello.

I due, prima di fuggire e far perdere le proprie tracce, hanno lanciato per strada un involucro che conteneva una pistola semiautomatica calibro 7,65 con la matricola abrasa, colpo in canna e serbatoio contenente 5 colpi e una bustina di plastica termosaldata contenente 10 grammi di cocaina.

L’arma sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per essere sottoposta agli esami tecno-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.