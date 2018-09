Sant’Agata di Militello (Me): arriva “Curtigghiu-Gallegorock” al castello

Il castello Gallego di Sant’Agata di Militello, nel messinese, ospiterà un appuntamento particolare con “Curtigghiu-Gallegorock”. Appuntamento dal 20 al 22 settembre alle 21.00 nel centro del messinese.

Ad ospitare la rassegna sarà appunto il cortile del castello. Proprio cortile significa la parola siciliana “curtigghiu”. Sarà qui che verranno accolti artisti che rappresentano la musica popolare contemporanea, siciliana e nazionale.

“In passato il curtigghiu era il palcoscenico per improvvisati spettacoli di locali suonatori di chitarre e mandolini, un luogo dove gli anziani, spesso, nostalgicamente raccontavano ai giovani le loro storie di vita vissuta – spiega Lello Analfino che darà voce al curtigghiu condividendo il palco con tutti gli altri artisti – per tutti gli isolani queste voci di cortile rappresentavano la ritualità. Un folkloristico telefono senza fili, che si nutriiva di musica e parole, un movimento senza età e adatto ad ogni età che vanta secoli di storia e tradizione e, ancora oggi, non annoia mai: il curtigghiu infatti non fa distinzioni di genere, né di razza, unisce i popoli, allarga gli orizzonti e fortifica i legami”.

Sul palco saliranno artisti del calibro di Mario Venuti, Giovanni Caccamo, Babil On Suite, Tinturia, Peppe Qbeta, Diodato, Erica Mou, iPercussonici, Amanda Vitale, con la conduzione di Red Ronnie e la direzione artistica di Lello Analfino.

Curtigghiu Gallego rock è la prima edizione di un festival musicale ideato da Lello Analfino dei Tinturia e finanziato dall’Ars in collaborazione con il comune di Sant’Agata di Militello, organizzato da Puntoeacapo e MCN.

La piazza Francesco Crispi di Sant’Agata di Militello, dal 20 al 22 settembre, con ingresso libero, si trasformerà in un grande cortile per accogliere artisti che rappresentano il meglio della musica popolare contemporanea, siciliana e nazionale.

PROGRAMMA

inizio spettacoli ore 21.00 – ingresso libero

Venerdì 21 settembre

Open act Amanda Vitale

MARIO VENUTI – GIOVANNI CACCAMO – BABIL ON SUITE

Venerdì 21 settembre

Lello Analfino & TINTURIA – PEPPE QBETA

Sabato 22 settembre:

DIODATO – ERICA MOU – IPERCUSSONICI