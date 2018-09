Noto (Sr): discarica abusiva con amianto sequestrata dalla finanza

Unna discarica abusiva contenente amianto è stata sequestrata dagli agenti della guardia di finanza di Noto, nel siracusano, adiacente al tratto autostradale Avola-Noto. Qui sono stati trovati rifiuti speciali, compresi cinque quintali di amianto.

Il materiale rinvenuto, abbandonato direttamente sul terreno a cielo aperto, è potenzialmente pericoloso per il rischio d’infiltrazioni di sostanze nocive nel terreno, con conseguente inquinamento del sottosuolo. Inoltre l’amianto, smaltito abusivamente in spregio alle vigenti disposizioni normative, è stato ritrovato in molti punti esfoliato e volatile, non cautelato in alcun modo ed esposto agli agenti atmosferici, con conseguente rischio di dispersione, sia nel terreno sia nell’atmosfera.

L’area risulta particolarmente meritevole di tutela sotto il profilo ambientale in quanto si trova in prossimità di una zona a vocazione prevalentemente agricola. Il sequestro è avvenuto grazie allo sviluppo delle informazioni raccolte dai finanzieri durante il monitoraggio quotidiano economico-finanziario del territorio e si incardina nel più generale dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in atto dalla finanza in tutta Italia.