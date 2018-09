Palermo: 5 artisti internazionali insieme per dare un nuovo volto a Danisinni

A Danisinni, nel cuore di Palermo, una residenza per cinque giovani artisti internazionali. Gli artisti realizzeranno altrettanti lavori per il quartiere e parteciperanno alla creazione del nuovo numero della rivista del collettivo.

La manifestazione è inserita in Manifesta12. Per partecipare è stato selezionato anche il collettivo XRivista.

Gli artisti sono stati selezionati tramite open call internazionale provenienti da cinque paesi diversi. Stiamo parlando di Anne Marie Sampaio, Brasile-Belgio; Isoì, Gaia Bernasconi, Italia; Laura Lafon & Esteban Gonzales dalla Francia; Lemonot-Sabrina Morreale&Lorenzo Perri da Regno Unito e Italia; Ne/Pa-Paola Ristoldo e Dafne Paguro

XRIVISTA è un collettivo attivo dal 2016 formato da 4 italiani che hanno già collaborato con 17 artisti emergenti provenienti da diversi paesi e ha creato tre pubblicazioni presentate in occasione di svariati eventi in Francia, Belgio, Italia e Olanda.

Ogni pubblicazione è reinventata nella sua veste grafica in base agli artisti coinvlti e ad ogni numero corrisponde un’esposizione collettiva curata dal collettivo. XRivista lavora sulla frontiera tra promozione e creazione artistica, difendendo un modo di fare arte collaborativo e internazionale.

Dall’incontro con il quartiere Danisinni a Palermo, XRIVISTA immagina un laboratorio artistico ed editoriale a cielo aperto in collaborazione con l’associazione Insieme per Danisinni. Cinque giovani artisti internazionali sono invitati a ispirarsi alle storie e alla storia del quartiere per concepire altrettanti interventi nello spazio pubblico che saranno raccontati nel nuovo numero di XRIVISTA. Il collettivo, che arriva alla sua quarta pubblicazione, ha già sperimentato la formula di “rivista in residenza” a Bruxelles riunendo artisti emergenti provenienti da Francia, Belgio e Portogallo per lavorare insieme nel quartiere Saint-Gilles, allo spazio artistico Le MAGA in settembre 2017.

Il laboratorio Danisinni sarà un luogo di creazione e di scambio per e con il quartiere, sempre accessibile e animato dalla volontà di creare un reale incontro tra gli abitanti e gli artisti.

L’iniziativa sarà realizzata con il sostegno del Teatro Massimo di Palermo che creerà un’Opera Sociale per il quartiere Danisinni a inizio settembre. Il racconto del lavoro accompagnato dalle illustrazione di Alessia Travaglini sarà incluso nella pubblicazione del collettivo.

XRIVISTA si può trovare presso — Paris: Librairie L’Atelier, Librairie itinérante Colophon — Brussels: Librairie Ptyx — Amsterdam: Magazine shop Athenaeum Nieuwscentrum

XRIVISTA sono Francesco Battaglia (Brescia) Giammarco Cugusi (Bruxelles) Stefano La Rosa (Parigi) Olmo Missaglia (Bruxelles)