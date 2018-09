Custonaci (Tp): presentato il 15° slalom automobilistico

È stato presentato a Custonaci, nel trapanese, il quindicesimo slalom automobilistico Città internazionale dei marmi Custonaci. In esposizione le auto da corsa della scuderia Trapani corse. La scuderia parteciperà allo slalom con 29 piloti.

La Trapani corse, importante realtà locale nel variegato mondo dell’automobilismo, nata tre anni fa con il presidente Nicolò Incammisa, top driver della specialità degli slalom. Vice presidente Niccolò Tardia, grande conoscitore del mondo delle auto storiche. La Scuderia cura la crescita dei giovani che l’hanno creata e di coloro che vorranno avvicinarsi a questo sport.

Tra le auto presenti nell’esposizione, l’ Osella-PA-21 di Martina Raiti, la Renault Clio W di Silvia Stabile ed ancora quella del giovane promettente Girolamo Ingardia con la sua Ghipard.

Alla presentazione hanno partecipato Giuseppe Bica, sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, Assessore alla Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Custonaci, Nicolò Incammisa, presidente della Scuderia Trapani Corse, Peppe Licata, presidente del Promoter Kinisia.

“L’amministrazione Comunale di Custonaci punta sullo sport sano e positivo, elemento di attrazione turistica per il territorio. Custonaci ha delle risorse umane con grandi capacità organizzative e con passione per lo sport” così dichiara Giuseppe Bica, sindaco di Custonaci.

Sono 107 gli iscritti allo slalom, provenienti dalla Sicilia e non solo, organizzato dal Promoter Kinisia, che si svolgerà domenica 2 settembre lungo il tratto che da Cornino conduce sino al centro di Custonaci, un percorso di 2.500 metri con dodici barriere di rallentamento. Sono attesi i migliori specialisti “tra i birilli”, a cominciare da Giuseppe Castiglione che sarà al via con la Radical SR4 così come, con una identica vettura, sarà il pilota locale e Presidente della Trapani Corse Nicolò Incammisa e poi i migliori driver delle più prestigiose Scuderie siciliane, dalla Armanno Corse, dalla CST Sport alla AC Festina lente, Catania Corse, Project Team di Agrigento, TM Racing e Misilmeri Racing, solo per citarne alcune.

Oggi, sabato 1 settembre, dalle 15.30 alle 19.30, sono previste le verifiche sportive e tecniche in Piazza Riviera a Cornino sotto la guida dei commissari Vincenzo Crescimanno e Francesco Mazziotta, delegati ACI Sport. La gara sarà diretta da Francesco Tartamella ed avrà inizio domenica alle 9.00 con la prima delle tre manches della gara.

Lo Slalom ha validità per la Coppa ACI Sport 5^ zona e per il Campionato Siciliano.