Riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’affidamento formale dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla Dusty e dopo il potenziamento del personale della società, con l’assunzione dei 105 lavoratori del bacino prefettizio, adesso non ci possono essere più scuse: le strade di Catania devono tornare ad essere pulite.

In queste ultime settimane i cittadini hanno dovuto assistere alla trasformazione e piazze e vie in pattumiere a cielo aperto. Scenari assolutamente indegni per una città come Catania, soprattutto in questo particolare periodo dell’anno, con i turisti che fotografano la “monnezza” e si portano a casa questo spaccato della città che non rappresenta assolutamente un bel biglietto da visita per il capoluogo etneo.

Catania: troppi rifiuti in strada Precedente 1 di 3 Successivo

A sottolineare la gravità della situazione è Vincenzo Parisi, presidente del comitato cittadino “Romolo Murri” che ha raccolto le proteste della gente e segnalare il problema alle istituzioni competenti.

“In particolare – sottolinea Parisi – in tutta la zona di Largo Rosolino Pilo, con strade limitrofe annesse, il quartiere vive un allarme igienico-sanitario molto serio. Strade mai pulite da troppo tempo con i commercianti costretti a rimboccarsi le maniche con gli angoli dei marciapiedi che raccolgono montagne di sacchi neri.

Oggi speriamo che questi problemi diventino solo un brutto ricordo per abitanti e negozianti di intere municipalità e Catania torni finalmente ad essere più pulita e vivibile.