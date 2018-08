Capo d’Orlando (Me): stasera la finale regionale di miss mondo

Bellezze in passerella a Capo d’Orlando, nel messinese, per la finale regionale di miss mondo, rinviata per il maltempo la settimana scorsa, in programma per stasera.

Nel corso della serata, a cui prenderà parte il comico Gennaro Calabrese, sarà assegnata la seconda fascia di semifinalista nazionale del concorso di bellezza.

La scorsa settimana le forti piogge avevano obbligato il rinvio della manifestazione. Così come era stata rinviata la serata di evangelizzazione con Fra Felice e la comunità “in spirito e verità”. Questa iniziativa si svolgerà domani sera, 28 agosto, in piazza Matteotti.

Mercoledì 29 agosto, inoltre, in piazza Librizzi si terrà la seconda edizione della sagra del cannolo siciliano, anche questo appuntamento spostato a causa del maltempo.

Nel fine settimana si svolgerà il concorso di eleganza, riservato ad un ristretto numero di auto d’epoca costruite tra gli anni Venti e Settanta, organizzato dall’associazione motori classici.

L’evento, che si svolgerà l’1 e il 2 settembre, sarà sarà caratterizzato dalla presenza di modelle in stile vintage e dagli equipaggi che si abbiglieranno in tema con gli anni di costruzione delle proprie vetture.

Domenica 2 settembre, infine, l’arena del Castello Bastione ospiterà lo spettacolo teatrale “Una ricetta per single” messa in scena dall’Associazione Recitando e Parolando, anche questo rinviato a causa del maltempo.