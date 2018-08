Zafferana Etnea (Ct): Giancarlo Giannini in “le parole note”

“Le parole note” è il titolo dello spettacolo che sarà messo in scena il 26 agosto prossimo alle 21.30 all’anfiteatro comunale di Zafferana Etnea nel catanese. Protagonista sarà Giancarlo Giannini.

Il recital, organizzato da Terzo millennio srl di Andrea Peria Giaconia, in collaborazione con Cabiria production, per Etna in scena a Zafferana Etnea, vuole essere un racconto,un dialogo tra il famoso artista e gli spettatori.

Giannini interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo ed Eduardo De Filippo.

Ad accompagnare il maestro, in questo viaggio poetico musicale, sarà Marco Zurzolo noto sassofonista partenopeo con il suo quartetto composto da Carlo Fimiani alla chitarra, Aldo Perris al contrabasso e Agostino Mennella alla batteria.

Il tutto nasce dalla consapevolezza del bisogno di divulgare nel mondo la poesia e la musica italiana, in un momento storico particolare, dove la globalizzazione tende a eliminare ogni identità. Giancarlo Giannini ha sentito l’esigenza, in questi anni, di raccontare la storia italiana attraverso film molto importanti e ora, dopo 50 anni di successi ininterrotti, ha voluto fortemente realizzare questo recital che racchiude il meglio della nostra cultura. I versi di Montale, Gozzano, Dante, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello e altri, saranno affiancati dalle canzoni appartenenti alla cultura nazionale e non… Insomma, il dato strettamente culturale è molto elevato in questo recital, che ha già avuto successo in Italia e che vede Giancarlo Giannini un protagonista assoluto dell’arte italiana.

Prevendita nei circuiti abituali, apertura botteghino del teatro dalle ore 19:00

Poltronissima € 35,00

Poltrona € 27,00

Posto non numerato € 20,00

RIDOTTO RESIDENTI – 10%