Gravina (Catania): in scena Cavalleria Rusticana

È tutto pronto a Gravina, nel catanese, per giovedì 23 agosto con la rassegna Eventi d’estate 2018. In programma la messa in scena alle 21.00 all’anfiteatro Turi Ferro dell’opera di Mascagni, Cavalleria Rusticana.

Un appuntamento organizzato dall’associazione Mapolysa con il patrocinio dell’assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo, guidato da Sandro Pappalardo e dal comune di Gravina.

“E’ un’iniziativa di grande richiamo per il nostro territorio e si inserisce a pieno titolo nell’offerta turistica e culturale di tutto il comprensorio etneo. Si trata di un melodramma della tradizione molto amato dal pubblico – commenta il sindaco Massimiliano Giammusso – tratto dalla novella e dall’omonimo dramma popolare di Giovanni Verga, il padre del verismo italiano.

Siamo lieti di poter ospitare questa rappresentazione nello straordinario scenario del nostro anfiteatro comunale”. Dello stesso avviso l’assessore con delega alla cultura, Patrizia Costa, che dice: “L’opera è sicuramente tra le più rappresentative della nostra identità culturale: un perfetto connubio tra musica classica e narrazione di luoghi, fatti e personaggi molto vicini all’immaginario collettivo. È un appuntamento da non perdere e voglio ringraziare il V servizio del comune per il lavoro puntuale”.

“Portiamo in scena Cavalleria Rusticana nella ricorrenza del 73esimo anniversario dalla morte di Mascagni – sottolinea il regista Salvatore Marchisello – abbiamo cercato di far rivivere il contesto storico e l’epoca di ambientazione attraverso l’allestimento scenico, gli abiti e i costumi scelti appositamente da rinomati stilisti sartoriali. Il coro polifonico lirico è composto da cantanti che coprono tutti i registri vocali. L’orchestra sinfonica etnea è composta da professori di musica e insegnanti di strumento nei maggiori conservatori di Stato, così come i solisti che sono tutti artisti con alle spalle notevoli esperienze professionali concertistiche e teatrali, oltre ad essere vincitori di numerosi concorsi lirici internazionali”.

SAntuzza sarà interpretata dalla soprano Susanna Recupero; a vestire i panni di Turiddu sarà il tenore Giuseppe Buzza, mentre compare Alfio sarà il baritono Salvo Di Salvo. Alla soprano Lyudmyla Porvatova è stato affidato il ruolo di Lola e Mamma Lucia sarà la contralto Gabriella Grassi. L’allestimento scenico è di Marco Calcina , i costumi di Anto Flash, Maestro collaboratore Annalisa Mangano. A dirigere l’orchestra sarà Vincenzo Di Mauro, mentre la regia è di Salvatore Marchisello.