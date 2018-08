Tortorici (Me): auguri a nonna Carolina per i suoi 105 anni

Un compleanno da ricordare. In contrada Mercurio a Tortorici, in procinto Messina, nonna Carolina Caltanissetta ha compiuto 105 anni. Un traguardo davvero importante e ambìto da molti. Lo scorso anno nonna Carolina, elegante e arzilla, aveva spento le candeline insieme ai suoi parenti. Quest’anno purtroppo non riesce più a deambulare, ma non è mancato il nome di festa e la torta con le 105 candeline.

Nella sua lunga vita, Carolina ha anche vissuto il dolore immenso della perdita di figli. Sebastiano, il settimo, morto a soli dieci mesi e Maria morta qualche anno fa. Gli altri sei figli: Angela, Giuseppina, Maria, Salvatore, Sebastiano e, Antonino le hanno regalato 13 nipoti, 27 pronipoti e due tris nipoti.

Da giovane nonna Carolina, che oggi, giorno di San Calogero, festeggerà anche il suo onomastico, mieteva il grano ed era velocissima a raccogliere nocciole.

Prima viveva in casa con la figlia Maria. Dopo la sua scomparsa si occupano di lei suo genero,la nipote e il figlio che ancora vive con la madre. Tre dei suoi figli, invece, vivono in Australia e si sono sentiti solo al telefono come ogni anno.

Nonna Carolina ha festeggiato con i propri familiari il suo 105esimo genetliaco. Ha raccontato a tutti di non aver preso mai una medicina nella sua vita.

Se le si chiede quale sia il suo piatto preferito, risponde senza esitazioni: le fritture. Ha sempre avuto un’alimentazione molto semplice e genuina. Predilige olive, formaggio, salsiccia, latte e verdure fritte. Non mangia alcun tipo di brodo e nello stesso tempo si chiede già da anni come mai sia ancora in vita a questa veneranda età mentre persone più giovani di lei perdono la vita.