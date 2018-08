Serie B: varato il calendario del campionato 2018-2019

Al termine di un percorso travagliato e caratterizzato dal caos ripescaggi non ancora ultimato, Il neo campionato di serie B si avvicina al fischio di inizio con la peculiarità della composizione a 19 squadre; di fatto a prendere il via saranno ufficialmente Ascoli, Benevento, Brescia, Carpi, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Foggia, Hellas Verona, Lecce, Livorno, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Salernitana, Spezia e Venezia. Si partirà il 24 agosto e si terminerà l’11 maggio.

Quindi questa stagione sarà caratterizzata, da una squadra che riposerà per un turno e, come spiegato dal presidente della Lega B Mauro Balata, il campionato prevederà cinque turni infrasettimanali: martedì 25 settembre, martedì 30 ottobre, giovedì 27 dicembre, martedì 26 febbraio, martedì 2 aprile. Inoltre si giocherà nei giorni festivi di lunedì 22 aprile (Pasquetta) e di mercoledì 1 maggio. Si giocherà ancora a ridosso delle festività di Natale andando in campo domenica 23, 27 e 30 dicembre. Dal 31 dicembre al 19 gennaio invece è stata programmata la consueta sosta invernale. Originalità tutta di quest’anno prevede la sosta del campionato cadetto in concomitanza degli impegni delle nazionali. Si giocherà una partita il venerdì alle ore 21:00, tre gare alle ore 15:00 del sabato, una alle 18:00, due di domenica alle 15:00 e una alle 21:00. Chiuderà il turno il posticipo del lunedì alle 21:00. Il campionato verrà trasmesso dalla nuova piattaforma Dazn, invece la Rai avrà l’anticipo del venerdì che verrà trasmesso in chiaro. Con la riduzione da ventidue a diciannove squadre, le giornate della stagione regolare passeranno da quarantadue a trentotto e ciascuna società giocherà trentasei partite.

Il prototipo della giornata di serie B sarà così composto:

– 1 partita il venerdì alle ore 21:00 (diretta TV Rai Sport)

– 3 partite il sabato alle ore 15:00 (DAZN)

– 1 partita il sabato alle ore 18:00 (DAZN)

– 2 partite la domenica alle ore 15:00 (DAZN)

– 1 partita la domenica alle ore 21:00 (DAZN)

– 1 partita il lunedì alle ore 21:00 (DAZN)

Per il Palermo, il calendario prevede la prima partita in trasferta contro la Salernitana. Altresì il debutto al Renzo Barbera è previsto per l’1 settembre contro la Cremonese.Salvo ulteriori ribaltoni dell’ultima ora.