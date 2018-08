Catania: visite guidate serali all’orto botanico

Giovedì 16 agosto in occasione della “Notte dei Musei” si svolgeranno le visite guidate serali, a cura di Officine Culturali, dell’Orto Botanico di Catania per conoscere e scoprire in notturna il giardino scientifico dell’Università di Catania.

Accompagnati dagli operatori di Officine Culturali, gli ospiti compiranno un “viaggio nel mondo” grazie alle diverse specie custodite nel museo verde dell’Università di Catania, fondato da Francesco Tornabene nel 1858. I visitatori scopriranno alberi, piante e fiori in esplosioni di profumi e colori che raccontano la storia di uomini e luoghi lontani, riuniti insieme per mostrare la bellezza e la varietà della natura.

I percorsi guidati all’orto botanico, a cura di Officine culturali in collaborazione con il dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, si svolgeranno ogni mezz’ora dalle ore 20:30 alle ore 22:00 e, in occasione della “Notte dei Musei”, avranno un prezzo ridotto per tutti i visitatori (5€ anziché 7€).

Per le visita guidata serale è necessaria la prenotazione ai numeri 0957102767 | 3349242464 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18:00.

Si consiglia ai visitatori, essendo l’Orto Botanico un luogo all’aperto e ricco di vegetazione, di munirsi di repellenti per le zanzare.