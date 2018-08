Trapani: Animeincanto al castello della Colombaia

Domenica 5 agosto il castello della Colombaia di Trapani ospiterà un aperitivo in musica con gli Animeincanto.

Il programma prevede alle ore 17.00 imbarco con mezzi messi a disposizione dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani per il Castello della Colombaia, alle ore 18.00 concerto del trio animeincanto. Alla fine dello spettacolo, imbarco per raggiungere la Lega Navale di Trapani, dove verrà offerto un aperitivo.

Dall’incontro di tre musicisti, Simona Guaiana, soprano, Rosalia Catalano, flautista e Vincenzo Toscano, violoncellista e compositore, accumunati dall’amicizia e dell’amore per la musica, nasce il trio “animeincanto”. Un repertorio con brani di musica sacra, classica, e di altri generi; la peculiarità del trio è quella di raccontare l’amore per la propria terra, la Sicilia. La formazione ha già all’attivo numerosi concerti in ambito regionale e nel 2017 ha presentato il primo disco dal titolo “ISOLA” con le musiche di Vincenzo Toscano.

Il concerto è organizzato dall’associazione “Amici della Musica” di Trapani in collaborazione con il Museo Regionale “A. Pepoli”, l’Associazione “Salviamo la Colombaia”, la Lega Navale Italiana – Sezione Trapani e l’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana.

Il costo del biglietto è di euro 10,00 e potrà essere acquistato esclusivamente presso il botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, nella Villa Comunale, in Viale Regina Margherita 1. Per informazioni chiamare il numero 0923 29290, da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

Vademecum dello spettatore: