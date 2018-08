Palermo: The Master Beauty, concluso l’ultimo casting

Per sei ore giovani aspiranti modelle insieme agli hair-stylist, make-up artist, fotografi e stilisti di moda, hanno lavorato sul set allestito negli studi di CTS a Palermo per l’ultimo casting di The Master Beauty, l’innovativo concorso di bellezza realizzato dall’hair-stylist di Tortorici (Messina), Salvuccio Canfora.

Un’idea nata quasi per gioco e che ha visto la nascita di un concorso che sta mietendo successi e consensi da più parti. Il casting, lancio nazionale del contest, ha decretato le modelle ammesse alle fasi provinciali. Alcune delle ragazze in gara, inoltre, potranno accedere alle regionali attraverso una votazione on-line.

Le giovani aspiranti modelle durante le selezioni sono state riprese dalle telecamere di CTS ed è nato così anche un format televisivo unico nel suo genere che andrà in onda sulle reti del gruppo e sulla relativa piattaforma multimediale.

Al casting erano presenti il patron del contest, Salvuccio Canfora; la concessionaria per Trapani, Antonella Scarlata che ha annunciato la prossima tappa, la finale provinciale, si svolgerà il 2 settembre a Paceco presso L’isola del sale; Silvana Sberna, responsabile di Sberna vacanze, partner tecnico del contest e la CrayonArt autrice dell’immagine dell’evento.

Le selezioni sono state guidate dal direttore artistico Roberto Marco Oddo che ha vestito anche i panni di presentatore della kermesse. Fra pochi giorni saranno resi noti i nomi delle ragazze ammesse alle fasi provinciali. Le giovani aspiranti modelle selezionate per le provinciali attraverso il voto del pubblico sul sito ufficiale del contest all’indirizzo www.themasterbeauty.it, potranno accedere alla finale regionale.

L’espressione multimediale del contest , i suoi interpreti, i creativi delle tendenze capelli, trucco, abiti e accessori, saranno una vetrina utile, per le Model Agency, le agenzie pubblicitarie e per le aziende di prodotti per la bellezza, che potranno attraverso tutti i vettori di comunicazione utilizzati dal contest, scegliere i nuovi volti della moda. Prossime tappe le fasi provinciali e regionali. Per diventare concessionari del brand o effettuare iscrizioni in qualità di aspiranti modelle o stilisti, basta consultare il sito ufficiale www.themasterbeauty.it.