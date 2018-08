Catania: minorenne lanciava sassi ai passanti, denunciato

Il suo divertimento era lanciare sassi ai passanti in direzione via Ruggero Lauria a Catania. Lo hanno sorpreso gli agenti della polizia di Stato nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Europa.

Qui era stato segnalato un gruppo di minorenni intento a lanciare sassi ai passanti. Sul posto è stato sorpreso uno di loro mentre lanciava una pietra senza fortunatamente arrecare danni a persone o cose.

Il giovane è stato affidato alla madre per una maggiore vigilanza. Dei fatti è stato informato anche il pubblico ministero.