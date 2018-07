Trapani: nave Diciotti ancora non sbarca

Sul molo del porto di Trapani solo giornalisti e fotografi in un’attesa che potrebbe essere più lunga del previsto. La nave Diciotti con a bordo i 67 migranti soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa, non è ancora arrivata.

L’arrivo della nave era prima previsto per ieri pomeriggio dopo le 17.00. Poi l’arrivo è slittato alle otto di questa mattina, ma ancora la nave non è ancora in vista al porto di Trapani.

La nave della guardia costiera, infatti, si trova ancora in navigazioni. Dovrebbe essere nei pressi della costa di Marsala,, ma non si può stimare l’orario di approdo al porto. Al molo intanto oltre a giornalisti e fotografi c’è anche personale della polizia di Stato e i furgoni del comune con delle transenne, non ancora scaricate.