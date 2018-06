Palermo: anteprima internazionale del thriller di Gonzales al Queer filmfest

“Un contea dans le coueur” di Yann Gonzalez sarà presentato in anteprima internazionale al Sicilia Queer filmfest giunto alla sua ottava edizione. La pellicola era in concorso all’ultimo festival di Cannes. La presentazione avverrà alla presenza dello stesso regista Gonzalez.

Come per la serata di apertura, anche la serata di chiusura del Sicili queer filmfest avrà il sapore dell’evento speciale. Domani, mercoledì 6 giugno alle 20.30, subito dopo la premiazione, il festival si concluderà con uno dei registi più significativi del cinema queer contemporaneo, il francese Yann Gonzalez, che presenterà a Palermo l’attesissima anteprima internazionale del suo nuovo film, il thriller in concorso al festival di Cannes. Un lieto ritorno del regista francese che al Sicilia Queer aveva già presentato i suoi precedenti lavori.

Il programma di domani, 6 giugno.

Cinema De Seta | Cantieri Culturali alla Zisa / via Paolo Gili, 4

(16.00) PANORAMA QUEER

Coelho Mau

Carlos Conceição / Portogallo-Francia 2017 / 33’ / v.o. sott. it. | sarà presente il regista

Un ventenne in motocicletta che si sente coniglio ma vorrebbe essere lupo. Una ragazza bellissima ma fragile. Una marchetta che, nelle stanze di una lussuosa ed antica villa di periferia, soddisfa gli appetiti della madre del ragazzo. Un giardino in cui perdersi e dare corpo al desiderio. Sorprendente favola erotica che, avvolta da atmosfere alla Jean Cocteau, strizza l’occhio a Kenneth Anger e Fassbinder.

a seguire

Ab ovo

Luca Ferri / Italia 2016 / 24’

In un paradiso desertico e ostile, tra montagne di sabbia e solitari cammelli in perpetuo cammino, si rinnovano la vita ed una promessa d’amore all’ombra di un albero solitario. Adamo ed Eva hanno ancora una possibilità. L’ultima occasione per guarire e generare una nuova genìa di esseri umani più dignitosi. Nove piani sequenza in super 8 colore in cui Adamo ed Eva sono chiamati a rifare tutto, daccapo.

a seguire

Wait for me

Juan Carlos Castaneda / Messico 2017/ 9’ / v.o. sott. it.

Alicia si trova a dover ricostruire i ricordi della notte appena trascorsa per provare a riconquistare la sua donna. Quello che ricorda potrebbe però separarle per sempre.

(18.30) PANORAMA QUEER

Al Berto

Vicente Alves do Ó / Portogallo 2017 / 109’ / v.o. sott. it.

1975: Portogallo post-rivoluzionario. Dopo un lungo soggiorno a Bruxelles, il poeta Al Berto fa ritorno a Sines, deciso a portare avanti un’altra rivoluzione, più intima e, forse per questo, ancora più universale. Stabilitosi illegalmente in un palazzo espropriato alla sua famiglia, il giovane entra in contatto con i propri coetanei, con i quali condivide la passione per la poesia, e si innamora del musicista João Maria. I suoi modi disinvolti ed eccentrici attireranno però su di lui le ire dei più conservatori. Al Berto si focalizza su alcuni aspetti della personalità del celebre poeta lusitano – scomparso nel 1997 – lontani dalla sua immagine pubblica.