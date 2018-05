Catania: rubano una Smart, arrestati

Agenti della polizia di Stato di Catania hanno arrestato due pluripregiudicati per furto aggravato in concorso.

Il reato si era verificato la scorsa estate quando un utente ha sporto denuncia di furto della propria Smart presso gli uffici della polizia, a seguito di ciò personale del commissariato Borgo-Ognina ha iniziato una complessa attività di indagine che ha consentito di identificare uno degli autori di reato.

Nei giorni scorsi, attraverso altra attività di polizia è stato possibile risalire all’altro autore del furto. Per questo motivo i due pluripregiudicati sono stati indagati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.