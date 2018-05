Catania: un arresto per spaccio

Agenti della polizia di Stato di Catania hanno arrestato il pregiudicato 34enne Lucio Carmelo Gangi per spaccio di cocaina.

Ieri pomeriggio agenti della squadra mobile, sezione contrasto al crimine diffuso, nel rione San Cristoforo, mentre erano impegnati in un servizio antidroga, hanno notato il pregiudicato mentre parlava, in sella al proprio scooter, con un uomo a bordo di un’auto.

Trascorso qualche minuto di osservazione, gli agenti della squadra mobile hanno notato l’uomo cedere al conducente dell’auto un involucro. Intervenuti, hanno bloccato l’acquirente e Gangi che, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina per 1,10 grammi circa e una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli agenti di trovare e sequestrare un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e del denaro, ritenuto provento dell’attività illecita.

Dopo le formalità di rito Gangi è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.