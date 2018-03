Riposto (Ct): con 130 Kg di droga in casa, due arresti

In casa avevano oltre 130 Kg di droga, tra marijuana e cocaina. Con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo operativo di Giarre, centro in provincia di Catania, hanno arrestato in flagranza di reato il 37enne di Riposto cateno Mancuso e un 66enne dello stesso luogo.

Ieri pomeriggio i carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione e nel garage di pertinenza dell’uomo, hanno trovato e sequestrato involucri contenenti 91 Kg di marijuana e 200 grammi di cocaina, noncheè 4.365 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, 3 bilance elettroniche ed ingente materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Successivamente, nell’abitazione della seconda arrestata, sono stati trovati altri 46 Kg di marijuana che è stata sequestrata.

Gli arrestati sono stati associati al carcere di Catania piazza Lanza dove resteranno su disposizione dell’Autorità giudiziaria.