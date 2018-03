Palermo: “Oriente e occidente, viaggiare per raccontarlo”

Partirà a Palermo il 23 marzo prossimo alle 18.00 all’auditorium Rai l’iniziativa di BCSicilia “30 libri in 30 giorni” con la presentazione del volume “Oriente e Occidente, viaggiare per raccontarlo” di Marcella Croce.

È il primo dei libri che sarà presentato dei trenta in programma. La manifestazione è promossa da BCSicilia, l’associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dal centro studio Avventure nel mondo di Palermo.

Dopo l’introduzione di Fabrizio Giuffrè, presidente BCSicilia di Palermo e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCSicilia, è previsto l’intervento di Anna Cottone, architetto, viaggiatrice & urban sketcher e dell’editor Beatrice Agnello. Tutti gli interventi alla presenza dell’autrice Marcella Croce.

La presentazione sarà corredata dalla proiezione di foto su diversi paesi fra cui iran e Giappone. Un delizioso libro per bambini (“Un pesce è un pesce” di Leo Lionni) narra di un girino e di un pesce che vivono nello stesso stagno. Il girino, divenuto rana, va per il mondo in cerca di avventura; ritornato nello stagno, racconta tutto quello che ha visto al suo amico pesce, che non si è mai mosso da lì.

Invano il pesce si sforza, attraverso le dettagliate descrizioni dell’amico, di immaginare l’aspetto di mucche, farfalle, persone; per il pesce, come mostrano le illustrazioni, tutti gli altri esseri viventi hanno la bocca e le pinne di un pesce: inevitabilmente ognuno interpreta la realtà unicamente secondo la propria esperienza.

Malgrado tanto tempo sia dedicato al cinema e alla televisione, abbiamo solo idee confuse e preconcette al di fuori della nostra esperienza diretta, e, a volte, anche quella basta a scalfire appena la realtà. Marcella Croce ha sentito il bisogno di toccare con mano e di andare “oltre la frontiera” secondo le parole di un grandissimo scrittore, Ryszard Kapuscinski, massimo interprete moderno del genere letterario chiamato “reportage letterario”, di cui Erodoto fu il primo rappresentante.

“Uno straordinario concentrato di esperienze e di viaggi” Paolo Ciampi – Regione Toscana – giornalista e scrittore

“Una vita vissuta con la meravigliosa curiosità di scoprire sempre una cosa in più. Ecco che Marcella Croce distende su una mappa narrativa tutti i suoi viaggi, i suoi numerosi Oriente e Occidente, come a indicare una strada a tutti noi: quella del movimento in contrasto con la stasi. Un libro illuminante nella sua scrittura, necessario a non illudersi delle piccole patrie e a motivare, nella propria coscienza, il bisogno di andare e svelare altri mondi da quelli calpestati abitualmente”.

L’autrice: Marcella Croce dopo una laurea in letteratura inglese all’Università di Palermo e una borsa di studio Fulbright presso il Mt. Holyoke College (Mass. USA), ha conseguito il dottorato di ricerca in letteratura italiana presso la University of Wisconsin-Madison (USA).

Per oltre venti anni è stata coordinatrice e docente del Programma Elderhostel (oggi Road Scholar) organizzato a Palermo dal Trinity College (Hartford CT. USA) per studenti americani della Terza Età. E’ docente e organizzatrice del semestre all’estero che gli studenti dello Union College (Schenectady NY. USA) frequentano a Palermo dal 2002.

Per conto del Ministero degli Affari Esteri è stata docente di italiano all’Università di Isfahan (Iran) e all’Università Ritsumeykan di Kyoto (Giappone). Su queste esperienze ha pubblicato “Oltre il chador – Iran in bianco e nero” (Medusa, Milano – 1° Premio di scrittura femminile “Il paese delle Donne” Roma 2007) e “L’anima nascosta del Giappone” (Marietti 2009).

Ha pubblicato vari libri sulle tradizioni popolari siciliane, tra cui “Eat smart in Sicily” (Ginkgo Press, USA) e “Guida ai sapori perduti – storie e segreti del cibo siciliano” (Kalòs, Palermo) che sono stati presentati negli Istituti Italiani di Cultura di Copenhagen, Malta, Haifa, Washington, San Francisco e Vancouver. Le sue pubblicazioni più recenti sono ‘Viaggio nella Sicilia profonda’ (Kalòs 2012) e ‘Chivalric Folk Traditions in Sicily’ (McFarland, USA 2014).

Ha collaborato alla edizione palermitana del quotidiano La Repubblica dal 2000 al 2012. Dal maggio 2017 collabora al Giornale di Sicilia.

Dal settembre 2011 Marcella Croce è responsabile del Centro Studi Avventure nel Mondo di Palermo che organizza eventi culturali relativi alla cultura del viaggio.