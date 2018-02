Palermo: un duo d’eccezione al Brass

Alessandra Costa e Alisia Jalsy in concerto mercoledì 28 febbraio alle 21.30 al blue brass, ridotto allo spasimo di Palermo. Un appuntamento con il “Brass talent”.

Sul palco dello storico jazz club due giovani brillanti con delle voci dal timbro scuro ed identificabile: Alessandra Costa e Alisia Jalsy.

Entrambe allieve di Lucy Garsia alla scuola popolare di musica del Brass, laboratorio di musica e fucina culturale. Sin da piccolissime hanno studiato musica e canto e in particolare Alisia Jalsy ha partecipato ad Italia’s Got Talent nel 2017 e ha avuto i complimenti dei giudici per la bellissima voce e la stessa Nina Zilli l’ha voluta riascoltare da solista emozionando sia il pubblico che tutti i partecipanti. Nell’occasione Alisia presenterà il suo singolo “Se solamente tu”.

Una forte passione per la musica jazz e pop le accomuna tanto da esibirsi insieme in un concerto che le vedrà spaziare in un viaggio virtuale che inizia dal blues e dai classici jazz standard per giungere fino ai giorni nostri con brani tratti dal panorama della musica italiana. Un repertorio variopinto quello proposto, a tratti malinconico, romantico, allegro, frizzante.

Ad accompagnare le giovani artiste saranno i docenti della Scuola Popolare di Musica, Giovanni Conte (piano), Giuseppe Costa (contrabbasso) e Giuseppe Madonia (batteria), Claudio Giambruno (sassofono).

Una serata all’insegna della bella musica da ascoltare e da vivere quella proposta dalla Fondazione The Brass Group che vuole sempre incoraggiare i giovani ad esibirsi e a produrre musica.

Il costo del biglietto è di euro 5,00 incluso i diritti di prevendita. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.ticksweb.com e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.