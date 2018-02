Roccapalumba (Pa): nasce la sezione BCSicilia

Anche a Roccapalumba nasce la sede di BCSicilia, l’associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Il gruppo, che conta più di 50 iscritti, ha tenuto l’assemblea dei soci per l’elezione degli organi sociali. Presidente è stato scelto all’unanimità Giovanni Pravatà, mentre vicepresidente di BCSicilia sarà Giovanna Albanese; segretario Saverio Di Sparti, l’economa Anna Maria Modica e la responsabile della formazione Giuseppa Maria Marretta.

All’incontro erano presenti Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCSicilia e Rita La Monica, vicepresidentessa regionale di BCSicilia.

Ricco e interessante il programma di attiità per il 2018 predisposto dalla sezione locale di BCSicilia di Roccapalumba. Per l’anno in corso prevede, tra le altre iniziative, lo studio e la valorizzazione del complesso geologico della Rocca con il coinvolgimento delle università, inoltre la ricerca e la documentazione dei siti archeologici presenti nel territorio e, ancora, lo studio delle piante autoctone del territorio utilizzate nella medicina tradizionale popolare e, infine, in programma una rassegna del teatro amatoriale in collaborazione con la FITA.