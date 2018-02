Palermo: verso il primo casting di “The master beauty”2018

Mancano poche ore per il contest nazionale più esclusivo ed innovativo degli ultimi anni. Stiamo parlando di “The Master Beauty”, il concorso ideato dal vulcanico hair stylist Salvuccio Canfora di Tortorici (Messina). E’ tutto pronto per il primo casting in programma per domenica 25 febbraio a Palermo, negli studi televisivi dell’emittente CTS.

Il contest è particolare perché coinvolge non soltanto le giovani aspiranti modelle, ma premia e pone in risalto anche il lavoro di stilisti, hair stylist e make- up artist, figure molto importanti spesso lasciate nell’ombra per dare spazio soltanto alle modelle. Adesso si cambia musica con l’idea di Salvuccio Canfora, sposata dal team di Master Beauty e dalla Kendra eventi.

Per la prima volta, inoltre, il casting di un concorso nazionale verrà effettuato in studi televisivi. Qui le aspiranti modelle, i make-up artist, gli hair stylist e gli stilisti di abiti e accessori saranno tutti protagonisti della kermesse 2018 a carattere regionale. Verranno selezionate le concorrenti e il casting diventerà il primo format televisivo che andrà in onda sulle reti del gruppo.

Master Beauty sarà espressione della moda in tutti i suoi aspetti e attraverso i suoi interpreti, i creativi delle tendenze per capelli, trucco, abiti e accessori. Sarà una vetrina destinata alle Model Agency e alle aziende di prodotti per la bellezza. Testimonial del casting di Palermo sarà la liceale di Milazzo (Messina), Mariapia Composto che a dicembre ha conseguito il titolo di Miss Master Beauty 2017 a Palermo.

“Il contest The Master Beauty rende protagonisti tutti: le modelle, gli operatori nel settore della moda con la creatività e professionalità. – sottolinea il patron del concorso, Salvuccio Canfora – Stiamo puntando a crescere ed espanderci in tutte le regioni italiane creando una rete di collaboratori ed agenzie. La formula esclusiva punta a selezionare e formare le top model del futuro, costruendo team con gli stilisti che metteranno a disposizione la loro creatività, la formazione e l’esperienza acquisita nei diversi settori della moda e della bellezza in Italia”.

Il casting è già partito, ma è ancora aperto a modelle, acconciatori, truccatori, stilisti, scuole di moda e anche partner aziendali. Da febbraio a settembre in tutta Italia si svolgeranno i casting con fasi provinciali e poi regionali. A fine ottobre si svolgerà la finale nazionale di The Master Beauty. Per diventare concessionari del brand o effettuare iscrizioni si può consultare il sito ufficiale del contest: www.themasterbeauty.it

Maria Chiara Ferraù