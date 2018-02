Messina: orco gentile e fata incavolata in scena al teatro 3 mestieri

Nuovo appuntamento con la stagione di teatro ragazzi al teatro dei 3 mestieri di Messina. Domenica 18 febbraio andrà in scena “L’orco gentile e la fata incavolata” di Steve Cable con Steve Cable e Antonella Caldarella.

Allo spettacolo è stato assegnato il premio “migliore attrice” al festival nazionale di teatro per ragazzi di Salerno, edizione 2008. C’era una volta un orco…cattivo? No, gentile! Egli si trova al servizio di un imperatore avito e cattivo che si arricchisce avvelenando di nascosto il fiume principale dell’impero per poi farsi pagare caro per l’unica medicina, in suo esclusivo possesso, in grado di far guarire i sudditi ammalati.

Un giorno l’imperatore viene a sapere che una fata sta facendo guarire la gente con piante e erbe del bosco, il tutto senza farsi pagare e per questo non si vendono più le sue medicine. Preso d’ira l’imperatore manda l’orco a cacciare la fata ma tra i due nasce l’intesa e così…

Questo ‘cavallo di battaglia’ de La Casa di Creta – rappresentato con grande successo nella rassegne e nei festival di tutta Italia – è uno spettacolo che parla di concetti quali la Solidarietà, il Diritto alla Salute e il Rispetto per l’Ambiente attraverso una storia originale, la quale viene narrata, cantata e rappresentata da due simpaticissimi cantastorie di due paesi diversi.

Al centro della storia troviamo la scelta morale dell’orco: stare dalla parte dell’Imperatore (e quindi non rischiare la pelle ma lasciando che la gente comune si ammali e che l’ambiente venga inquinato) oppure stare dalla parte della fata e così aiutare chi ha bisogno senza tornaconti personali. L’Elemento stilistico principale dello spettacolo è la comicità, e così tra clownerie, equivoci e giochi di parole, il processo che porta alla presa di coscienza del nostro simpatico orco sarà molto, ma molto, da ridere!