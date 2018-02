Grammichele (Ct): assaltarono villa picchiando due anziani, arrestati

Aveano preso di mira una villa a Grammichele, centro in provincia di Catania e poi avevano rapinato e malmenato una coppia di anziani. Oggi i carabinieri della locale stazione hanno arrestato tre persone. Si tratta di Dario Amato, 26 anni; Gaetano Gullè, 24 anni. La stessa ordinanza è stata notificata nel carcere di Milano Opera al 24enne Frenk Di Stefano.

I tre arrestati sarebbero stati gli autori materiali dell’efferata rapina avvenuta a febbraio del 2015 ai danni di una anziana coppia di Grammichele. Quel giorno i criminali, assieme ad altri due complici, si introdussero nel cortile della villa dei coniugi. Dopo averli attesi al rientro, sotto la minaccia di una pistola, li picchiarono, costringendoli ad entrare nell’immobile e a consegnare loro denaro e gioielli, non risparmiando nemmeno la fede nuziale della donna.

Di vitale importanza sono state le tracce di Dna rilevate sul bicchiere utilizzato da uno dei malviventi per sorseggiare un liquore presente sul piano bar del soggiorno delle vittime.

Nel frattempo gli altri complici erano intenti a rovistare nell’abitazione. I tre dovranno rispondere di rapina in concorso pluriaggravata per aver commesso il fatto con armi e con i volti travisati ai danni di un 68enne (all’epoca dei fatti) e dopo aver posto le vittime in stato di incapacità di agire.

Per i due arrestati si sono aperti i cancelli del carcere di Caltagirone.