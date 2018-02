Da Palermo e Termini Imerese (Pa) in visita al Carnevale di Acireale (Ct)

Domenica prossim 11 febbraio da Palermo e Termini Imerese si partirà alla volta di Acireale per partecipare al Carnevale. L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto Conoscenza ed è curata da BCSicilia e da ATC, l’associazione che viaggia.

La partenza è prevista da Palermo in piazzale Giotto Lennon alle 08.00 e da Termini Imerese in piazza Sant’Antonio alle 08.30. Dopo l’arrivo è prevista la visita guidata ai Carri in Miniatura a cura dell’unione artigiani acesi, lavori in cartapesta del tutto simili ai grandi carri tranne che per le dimensioni.

Le piccole opere allestite dai più giovani li impegnano per diversi mesi nella realizzazione attraverso vari processi di lavorazione: la modellatura dell’argilla, lo stampo di gesso, la modellatura con la carta sapientemente incollata foglio dopo foglio fino a raggiungere lo strato desiderato.

Procedendo poi ad istallare all’interno motorini, pulegge e staffe per i movimenti finali ed in fine la colorazione dei soggetti per ottenere l’opera completa. Inoltre visita guidata a “mostra bozzetti, cartoline, storia del Carnevale”, curata dall’associazione filatelica numismatica acese e dedicata alla memoria del cavaliere Rosario Lizio.

Infine visita guidata alla mostra permanente delle uniformi storiche. Ospitata nella Sala Costarelli del palazzo municipale di Acireale risalente al XVIII secolo. Sono esposti uniformi e cimeli rappresentativi di un periodo che spazia dal 1796 al 1928, frutto di una ricerca durata oltre 30 anni. I pezzi provengono da sette Stati Europei: la Francia, la Prussia, L’Impero Austro-Ungarico, la Russia, lo Stato Pontificio, il Regno di Sardegna, il Regno d’Italia. La collezione comprende 129 pezzi: 21 uniformi; 7 corazze; 44 copricapi, 8 sciabole, 24 decorazioni, 6 selle e gualdrappe, 19 pezzi di buffetteria. Alle ore 13,00 nella piazza Garibaldi: “L’Orchestra a Pranzo” aspettando balliamo.

Nel pomeriggio, all’interno del bellissimo e suggestivo circuito Barocco di Acireale, sfilata dei Carri Allegorico-grotteschi, unici nel loro genere, dotati di movimenti meccanici ed idraulici e di illuminazioni gestiti da potenti computer radiocomandati: tecnologie non presenti su altre realizzazioni simili al mondo.

Le grandi macchine allegoriche hanno una lunghezza di 18 metri, una ampiezza di 12 metri mentre l’altezza supera i 20 metri e nei punti di esibizione offrono la loro massima spettacolarizzazione. Lo spettacolo del carro, accompagnato dalla colonna sonora, offre continui sorprendenti giochi di luci, spettacolari e maestosi cambi di scenografia, movimenti ed effetti speciali a sorpresa, che lo animano e rendono l’esibizione un grande momento emozionante, divertente e stupefacente. La festa è inoltre arricchita dalla presenza nel percorso Gruppi Mascherati, Bande Comiche, Majorettes italiane e straniere.

Il Carnevale di Acireale, da sempre considerato il più bello di Sicilia, è una delle manifestazioni più coinvolgenti dell’Isola. Per iscrizioni Tel. 091.8112571 – 346.8241076.