Catania: gabbie abusive per cani, 7 denunce

Avevano realizzato abusivamente gabbie abusive per cani in rete metallica e parte in cemento. Lì dentro c’erano rinchiusi dei cani che davano segni di insofferenza, atteso anche i piccoli spazi.

Lo hanno scoperto gli agenti del commissariato di Borgo Ognina a Catania. i poliziotti hanno riscontrato l’occupazione abusiva di un’ampia superfice di centinaia di metri quadrati che è divenuta una struttura/canile con presenza di diverse gabbie in rete metallica e cemento separate dove si trovavano dei cani.

Nel corso di ulteriori controlli, i poliziotti hanno individuato i sette proprietari degli animali residenti nei pressi dell’area. Sono stati loro stessi ad ammettere di aver costruito abusivamento le gabbie e di essere proprietari dei tre cani trovati (le altre gabbie erano vuote). I cani, inoltre, erano privi di micro chip.

I sette sono stati indagati in stato di libertà per invasione illegale di terreni e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da creargli gravi sofferenze. Gli animali, inoltre, erano custoditi in spazi angusti, luoghi sporchi ed esposti alle intemperie con assenza di acqua e cibo su un lastrico di cemento che al momento del controllo è risultato bagnato. I sette sono stati denunciati anche per abusivismo edilizio.