Rosolini (Sr): aveva 5 ovuli di eroina, coppia in manette

Agenti della guardia di finanza di Siracusa hanno arrestato una coppia di Rosolini perché deteneva cinque ovuli di eroina. Le manette sono scattate ai polsi di R.B. e G.G., 27 e 34 anni.

I finanzieri hanno sequestrato 51 grammi di eroina, nascosta in cinque ovuli posti in una confezione di plastica per fazzoletti destinata al mercato di Rosolini.

Nel pomeriggio di ieri le fiamme gialle della tenenza di Noto avevano pianificato un posto di controllo all’uscita dell’autostrada di Rosolini.

Nel corso dell’attività è stato notato che un’auto aveva rallentato bruscamente la propria corsa e dall’abitacolo dell’auto venivano gettati alcuni oggeti per poi fermarsi all’alt imposto dai militari.

Da una ricognizione del luogo sono stati trovati i cinque ovuli contenenti eroina purissima. Sentito il magistrato della procura di Siracusa, i soggetti sono stati arrestati e associati al carcere di Cavadonna e quello di piazza Lanza a Catania, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sono in corso ulteriori accertamenti per determinare i canali di approvvigionamento degli arrestati. L’attività di servizio testimonia, ancora una volta, l’attenzione e l’impegno posto dal corpo nell’ambito del concorso alla sicurezza interna ed esterna del paese con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto dei traffici illeciti fra i quali la produzione, lo spaccio e il traffico di droga.