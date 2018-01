Roma: “Il viaggio della crisalide” della santagatese Cinzia Scaglione vince il gran premio “il corto.it”

“Il viaggio della crisalide”, il cortometraggio della santagatese Cinzia Scaglione, ha vinto il premio miglior regia al concorso di cortometraggi Gran premio “Il corto.it”, festa internazionale di Roma, su 752 opere in concorso.

“Ho scritto IL viaggio della crisalide nel 2016. È il viaggio intimo – scrive sul suo profilo facebook Cinzia Scaglione – interiore di una giovane donna (interpretata da me) che scopre di aver poco tempo da vivere, rifiuta cure palliative e sceglie di affidare il figlio (un bimbo di 6 anni, giovane talento del basket) ad una coppia gay”.

nel cortometraggio vengono trattati due argomenti importanti: il diritto di scegliere di morire dignitosamente e l’amore in quanto tale, privo di identità sessuale.

“Dove c’è amore – scrive Cinzia Scaglione – c’è famiglia. Ovviamente è il mio punto di vista, una chiara presa di posizione, condivisibile o meno. Ho voluto girarlo in Sicilia (mia terra d’origine) perché desideravo che questo messaggio partisse proprio da lì e sullo sfondo di un paesaggio unico, meraviglioso. Al bando i pregiudizi”.

Il corto di Cinzia Scaglione è piaciuto e le è stato sollecitato di trasformarlo in lungometraggio. “Ringrazio la mia troupe – scrive la Scaglione – l’amico e regista Italo Zeus, tutti i privati che ci hanno sostenuto, in testa il presidente dell’orlandina basket Enzo Sindoni senza il quale probabilmente non avrei neanche potuto pensare di girare questo corto, il mio piccolo splendido piccolo protagonista Riccardo La Torre e tutti gli altri”.