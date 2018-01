Misilmeri (Pa): Ernesto Graditi è il nuovo presidente di BCSicilia

È Ernesto Graditi il nuovo presidente di BCSicilia di Misilmeri nel palermitano. Affiancheranno Graditi la vice presidentessa Roberta Troìa.

Segretaria sarà Francesca Ferrara, economo Giovanni BUrgio, responsabile per la comunicazione Luca Costanza e il responsabile per la formazione Enzo D’Angelo.

All’incontro era presente Alfonso Lo Cascio presidente regionale di BCSicilia. La sezione di Misilmeri ha elaborato un interessante programma di conoscenza, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale cittadino.

Per il 2018 l’Associazione prevede, tra le varie iniziative, l’organizzazione di un seminario su Misilmeri e il suo territorio con una serie di interventi di docenti universitari e studiosi, l’organizzazione di eventi per la promozione e la valorizzazione del monumento simbolo della cittadina, il castello dell’Emiro, inoltre la rivalutazione dell’interessante patrimonio etnoantropologico legato al passato della comunità, ed infine una serie di visite guidate per far conoscere il territorio.