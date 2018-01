Catania: passato il maltempo, nella II municipalità restano i disagi

Il maltempo di ieri a Catania ha messo a nudo tutti i problemi e i limiti, in termini di mobilità e vivibilità, che la II municipalità deve sopportare sistematicamente ogni volta che piove.

In qualità di rappresentanti del territorio di Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio, i consiglieri circoscrizionali Alessandro Campisi e Adriana Patella, chiedono a palazzo degli Elefanti una soluzione definitiva sulla questione legata ai continui allagamenti e conseguenti disagi in via Duca degil Abruzzi, via Leucatia, viale Africa, via Passo Gravina, via del Rotolo e in molte altre arterie della nostra municipalità.

Anche ieri abitanti e commercianti hanno protestato contro il problema dell’acqua alta che puntualmente si verifica in interi rioni dopo ogni temporale.

Strade che si trasformano in fiumi in piena, traffico paralizzato, abitazioni invase dall’acqua e pedoni costretti a camminare con i piedi a mollo. La gente è stanca di questi disagi visto che, con il maltempo in molti sono costretti a restarsene chiusi in casa aspettando pazientemente che il maltempo finisca.

Spesso, complice la mancanza di una manutenzione costante ad aggravare la situazione – dichiarano i rappresentanti del territorio – ci sono i tanti chiusini otturati dal terriccio o dai rifiuti che inevitabilmente non riescono a garantire il normale deflusso delle acque piovane.

In molte strade del nostro territorio i residenti si sono anche dotati di cancelli anti inondazioni per non ritrovarsi con l’acqua alta fin dentro casa. Non solo, tante volte in passato i consiglieri circoscrizionali Alessandro Campisi e Adriana Patella hanno avuto modo di segnalare che questa situazione non riguarda solo gli allagamenti, ma anche le condizioni del manto stradale che, con l’acqua alta, viene inevitabilmente danneggiato”.