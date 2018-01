Erice (Tp): musica e fiabe nell’ultimo fine settimana

La musica ed il mondo delle fiabe sono stati i grandi protagonisti dell’ultimo weekend di eventi del programma “ERICèNATALE-Il borgo dei presepi”, promosso dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte.

Molto apprezzata, al teatro Gebel Hamed, la perfomance di voce e chitarra della cantautrice siciliana Costanza Paternò, accompagnata da Vincenzo Ganci alle percussioni, chitarra classica e basso elettrico. Voce calda e vibrante, l’artista ha presentato i brani del suo primo album “Incostanza”.

Un viaggio alla scoperta della sua vita, dei suoi amori e dei suoi studi che l’anno portata ad appassionarsi di jazz e a non disdegnare altre contaminazioni musicali, traendo spunto dai grandi artisti del passato per creare una propria impronta musicale.

Il grande concerto “Il sacro ritrovato” è andato in scena, in prima assoluta, alla presenza di un pubblico colto e raffinato che ha gremito la chiesa di San Martino. Protagonisti tre ensemble di musica barocca: il coro Eufonia, l’Ensemble Antonio il Verso e l’Arianna Art Ensemble, diretti dal maestro Fabio Ciulla.

Un programma di eccezionale livello che ha proposto brani delle festività e l’esecuzione di alcune opere sacre del prete e compositore siciliano settecentesco Antonino Reggio, autore de il “Dixit Dominus” e il “Domine ad Adjuvandum”, opere di cui si era persa traccia per oltre due secoli.

Infine il mondo delle fiabe, in chiave musicale, è andato in scena nell’ultima giornata di eventi. L’attore Giovanni Barbera e il compositore e musicista Marco Rosano hanno presentato un recital di fiabe tratte dagli scritti di Giuseppe Pitrè, il più importante raccoglitore e studioso europeo di tradizioni popolari del XIX secolo. Uno spettacolo che ha divertito i bambini non mancando di appassionare gli adulti che hanno potuto riscoprire una parte preziosa del patrimonio popolare siciliano.