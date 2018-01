Capo d’Orlando (Me): Natale in casa Cupiello con Enrico Guarneri

Enrico Guarnieri torna al Teatro Rosso di San Secondo di Capo d’Orlando nel messinese per portare in scena “Natale in casa Cupiello”, uno dei più famosi capolavori di Eduardo De Filippo, scritto nel 1931.

Lo spettacolo, con la regia di Antonello Capodici, racconta i due giorni che precedono il Natale, a casa di Luca Cupiello che non vede l’ora di preparare il suo prezioso presepe, ma la rappresentazione della natività di Gesù non è altro che un paradigma della vita. E solo alla fine, con Luca in punto di morte, il figlio si arrenderà alla bellezza e alla purezza del presepe.

In scena, oltre all’istrionico Guarneri, Andrea vitalba, Vincenzo Volo, Nadia De Luca, Rosario Minardi, Turi Giordano, Pietro Barbaro e Nuccia Mazzarà. Solo per questa rappresentazione di “Capo d’Orlando Theater”, lo spettacolo pomeridiano si terrà alle 17,15, mentre quello serale rimane confermato alle 21,15.

Esauriti gli abbonamenti per gli spettacoli serali, sono ancora disponibili quelli per le rappresentazioni pomeridiane. E’ ancora possibile prenotare, presso l’Ufficio Turismo a Palazzo Satellite, i biglietti in galleria per lo spettacolo delle 21,15, mentre per l’appuntamento delle 17,15 sono disponibili tagliandi sia in platea che in galleria.