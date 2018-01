Catania: cantiere edile non sicuro, controllo della polizia

Nei giorni scorsi agenti del commissariato Borgo Ognina a Catania hanno notato un cantiere edile con gravi ed evidenti anomalie per ciò che riguarda la sicurezza dei muratori presenti.

Gli agenti hanno notato un muratore posto in bilico ad alta quota poggiato su una struttura precria con rischio di caduta dall’alto, circostanza aggravata dalle raffiche di vento presenti al momento del controllo.

Il muratore, 67 anni,pensionato, prestava la propria attività lavorativa senza un regolare contratto di lavoro e senza alcun sistema di protezione.

Anche gli altri muratori, al momento del controllo, non indossavano alcun sistema di protezione e operavano in condizioni di pericolo; inoltre, i ponteggi erano privi di parapetti con rischio di caduta dall’alto di cose e persone e, ulteriore fatto di rilievo, è che all’interno del cantiere mancava il POS (Piano Operativo Sicurezza) e che sul posto non era presente il Responsabile della Sicurezza.

Il cantiere edile è stato sottoposto a sequestro penale, determinando così l’immediata sospensione dei lavori.

Nel corso di un controllo nel quartiere PIcanello è stato identificato un pluripregiudicato già con l’obbligo di firma e con divieto di frequentare soggetti con precedenti penali che si accompagnava con un altro noto pregiudicato. È stato segnalato per la violazione degli obblighi.