Catania: avvio riqualificazione di piazza Maria Luisa di Gesù

Dopo anni di richieste e attese sono partiti i lavori di riqualificazione di piazza Maria Luisa di Gesù a Catania, principale luogo di socializzazione del quartiere Monte Po.

Un risultato ottenuto dopo ani di conferenze di servizi, sedute itineranti e tavoli tecnici richiesti dal consigliere comunale Maurizio Mirenda che oggi vuole fare un plauso al sindaco Enzo Bianco e all’assessore all’urbanistica per la sinergia e la collaborazione che hanno portato a tutto questo.

“Piazza Santa Maria Luisa di Gesù – dichiara Mirenda – è un luogo frequentato soprattutto da bambini e anziani. Una struttura finita al centro delle segnalazioni dei cittadini per la pavimentazione danneggiata, per le buche e per gli avvallamenti causati dalle radici degli alberi circostanti. In queste condizioni era estremamente rischioso perfino tentare di raggiungere la piazza a causa delle pessime condizioni dell’asfalto delle strade limitrofe.

A questo – prosegue il consigliere Mirenda – va aggiunto anche il continuo rischio legato alla caduta degli alberi che in più di un’occasione hanno provocato danni alle palazzine circostanti. Oggi cerchiamo di voltare pagina e puntare così ad un piano di riqualificazione che dalla piazza Santa Maria Luisa di Gesù si estenda al resto di Monte Po.

A breve l’area sarà un luogo più sicuro e decoroso per tutti coloro che la frequentano. Cittadini che avranno il compito di mantenere la pulizia e la vivibilità della piazza preservandola da eventuali attacchi vandalici o dall’inciviltà dei soliti maleducati. Pochi interventi, dai costi contenuti ma dal grande valore sociale, in cui inserire in un futuro prossimo altalene, scivole e percorsi ciclabili”.