Erice (Tp): tempo di jazz con Costanza Paternò

Appuntamento domani, venerdì 5 gennaio alle 18.00 al teatro Gebel Hamed di Erice, nel trapanese, con “Incostanza”, il nuovo album di Costanza Paternò.

Costanza Paternò, cantautrice siciliana diplomata in canto jazz, presenterà il suo album d’esordio “Incostanza”, con un concerto in duo che la vedrà alla voce e alla chitarra classica accompagnata da Vincenzo Gangi alle percussioni, chitarra classica, basso elettrico.

Costanza ha preso parte ad importanti rassegne, tra cui Sicily Folk Festival e Sometimes in Winter, ed ha vinto vari premi, come ad esempio il Premio per la Canzone d’Autore Fabrizio De Andrè ( 2010) e Premio Leontinoi (2014). Presenta ad Erice i brani del suo primo album “Incostanza”, frutto della collaborazione con i Dounia ed altri musicisti.

Il concerto è inserito nel programma “ERICèNATALE- Il borgo dei presepi”, promosso dal comune di Erice e dalla fondazione Erice Arte. Tutti gli eventi del cartellone di EricèNatale sono ad ingresso gratuito.